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    СМИ: продюсер Вайнштейн прилетел в Аризону для лечения от сексуальной зависимости

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    • Фото: Reuters © 2017, Rick Wilking
    СМИ: продюсер Вайнштейн прилетел в Аризону для лечения от сексуальной зависимости

    СМИ: продюсер Вайнштейн прилетел в Аризону для лечения от сексуальной зависимости

    СМИ: продюсер Вайнштейн прилетел в Аризону для лечения от сексуальной зависимости
  • Фото: Reuters © 2017, Rick Wilking

    • Американские СМИ сообщили, что выяснили, где Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, будет проходить курс лечения.

    Как передает портал TMZ со ссылкой на свои источники, частный самолет продюсера вылетел из Лос-Анжелеса и приземлился в городе Скотсдейл в Аризоне.

    Американские СМИ журналисты предполагают, что обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн пройдет курс лечения в реабилитационном центре Meadows в Аризоне.

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    Напомним, грандиозный секс-скандал, связанный с именем Харви Ванштейна, уже назвали крупнейшим в истории Голливуда. Сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили одного из самых влиятельных американских продюсеров в сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании. Продюсера покинула жена.

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    А накануне стало известно, что звезду Голливуда Бена Аффлека, который выступил с осуждением Вайнштейна за домогательства к женщинам, обвинили в том же самом. Аффлек уже признал свою вину и принес извинения актрисе Хилари Бёртон.

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