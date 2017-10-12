СМИ: продюсер Вайнштейн прилетел в Аризону для лечения от сексуальной зависимости

Американские СМИ сообщили, что выяснили, где Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, будет проходить курс лечения.
Как передает портал TMZ со ссылкой на свои источники, частный самолет продюсера вылетел из Лос-Анжелеса и приземлился в городе Скотсдейл в Аризоне.
Американские СМИ журналисты предполагают, что обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн пройдет курс лечения в реабилитационном центре Meadows в Аризоне.
Напомним, грандиозный секс-скандал, связанный с именем Харви Ванштейна, уже назвали крупнейшим в истории Голливуда. Сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили одного из самых влиятельных американских продюсеров в сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании. Продюсера покинула жена.
А накануне стало известно, что звезду Голливуда Бена Аффлека, который выступил с осуждением Вайнштейна за домогательства к женщинам, обвинили в том же самом. Аффлек уже признал свою вину и принес извинения актрисе Хилари Бёртон.
Американские СМИ журналисты предполагают, что обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн пройдет курс лечения в реабилитационном центре Meadows в Аризоне.
Напомним, грандиозный секс-скандал, связанный с именем Харви Ванштейна, уже назвали крупнейшим в истории Голливуда. Сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили одного из самых влиятельных американских продюсеров в сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании. Продюсера покинула жена.
А накануне стало известно, что звезду Голливуда Бена Аффлека, который выступил с осуждением Вайнштейна за домогательства к женщинам, обвинили в том же самом. Аффлек уже признал свою вину и принес извинения актрисе Хилари Бёртон.
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