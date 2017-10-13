В КНДР выпустили атлас мира с российским Крымом

Посольство Северной Кореи опубликовало сообщение о том, что в выпущенном недавно политическом атласе мира Крым является частью территории РФ.

Из текста сообщения посольства КНДР: «КНДР уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам. КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов».



Александр Мацегора, посол РФ в КНДР: «Фактически признание Крыма частью территории России со стороны Северной Кореи произошло еще в 2014 году после голосования по резолюции ООН о территориальной целостности Украины». Дипломат рассказал, что атлас, о котором идет речь, был опубликован еще в 2015 году, однако известно о нем стало недавно.



Впрочем, полностью ориентироваться в политике по северокорейскому атласу вряд ли возможно. Так,

например, территория Южной Кореи, согласно карте, полностью принадлежит КНДР.



Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.