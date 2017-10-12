В Минобороны назвали ПРО США глобальной угрозой человечеству

Представитель Минобороны США заявил, что неограниченное развертывание ПРО США ведет к гонке вооружений.
Россия считает, что неограниченное развертывание системы противоракетной обороны США является вызовом глобальной безопасности и стимулом для гонки вооружений. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов во время российско-китайского брифинга по вопросам ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.
Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ: «Российская Федерация уверена, что неограниченное развертывание американской системы ПРО — это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества».
Представитель министерства обороны назвал опасным заблуждением утверждение, что ПРО США являются исключительно оборонительной системой, которая никому не угрожает, а лишь укрепляет международную и региональную безопасность. Емельянов выразил уверенность, что США наращивают возможности системы ПРО, чтобы получить стратегическое преимущество за счет возможности применять ядерное оружие «с минимальными издержками». Тем самым США последовательно разрушают сложившуюся систему международной безопасности.
Александр Емельянов: «Наращивая противоракетные возможности, Соединенные Штаты стремятся получить стратегическое преимущество за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками. Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности… Во-первых, наличие глобальной системы ПРО снижает порог применения ядерного оружия, так как создает иллюзию безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под „зонтиком противоракетной обороны“».
Емельянов также напомнил, что система ПРО США ставит под угрозу реализацию Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 2010 года и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.
Александр Емельянов: «В-третьих, создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе. В-четвертых, ПРО является стимулом для наращивания потенциала ракетных средств в мире и тем самым провоцирует новую гонку вооружений».
Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ: «Российская Федерация уверена, что неограниченное развертывание американской системы ПРО — это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества».
Представитель министерства обороны назвал опасным заблуждением утверждение, что ПРО США являются исключительно оборонительной системой, которая никому не угрожает, а лишь укрепляет международную и региональную безопасность. Емельянов выразил уверенность, что США наращивают возможности системы ПРО, чтобы получить стратегическое преимущество за счет возможности применять ядерное оружие «с минимальными издержками». Тем самым США последовательно разрушают сложившуюся систему международной безопасности.
Александр Емельянов: «Наращивая противоракетные возможности, Соединенные Штаты стремятся получить стратегическое преимущество за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками. Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности… Во-первых, наличие глобальной системы ПРО снижает порог применения ядерного оружия, так как создает иллюзию безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под „зонтиком противоракетной обороны“».
Емельянов также напомнил, что система ПРО США ставит под угрозу реализацию Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 2010 года и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.
Александр Емельянов: «В-третьих, создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе. В-четвертых, ПРО является стимулом для наращивания потенциала ракетных средств в мире и тем самым провоцирует новую гонку вооружений».
Комментарии