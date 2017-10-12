Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР

Американские сейсмологи пока не могут определить, что они наблюдали: новое ядерное испытание или природное землетрясение.
На сайте Геологической службы США опубликовано сообщение о том, что на территории Северной Кореи зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9. Их эпицентр располагался в районе, где Северная Корея уже проводила испытания ядерного оружия: примерно в 25 километрах от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери.
Специалисты Геологической службы США пока не могут сделать однозначные выводы о том, идет ли речь о природном землетрясении, или же эти подземные толчки вызваны деятельностью человека.
Сообщение Геологической службы США: «Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Подземные толчки имеют характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события — было ли оно вызвано человеческой деятельностью или естественными причинами».
Напомним, Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить новые испытания. Так в начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
Специалисты Геологической службы США пока не могут сделать однозначные выводы о том, идет ли речь о природном землетрясении, или же эти подземные толчки вызваны деятельностью человека.
Сообщение Геологической службы США: «Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Подземные толчки имеют характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события — было ли оно вызвано человеческой деятельностью или естественными причинами».
Напомним, Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить новые испытания. Так в начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
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