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    Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР

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    • Фото: usgs.gov
    Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР

    Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР

    Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки в районе ядерного полигона КНДР
  • Фото: usgs.gov

    • Американские сейсмологи пока не могут определить, что они наблюдали: новое ядерное испытание или природное землетрясение.

    На сайте Геологической службы США опубликовано сообщение о том, что на территории Северной Кореи зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9. Их эпицентр располагался в районе, где Северная Корея уже проводила испытания ядерного оружия: примерно в 25 километрах от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери.

    Специалисты Геологической службы США пока не могут сделать однозначные выводы о том, идет ли речь о природном землетрясении, или же эти подземные толчки вызваны деятельностью человека.

    Сообщение Геологической службы США: «Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Подземные толчки имеют характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события — было ли оно вызвано человеческой деятельностью или естественными причинами».

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    Напомним, Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить новые испытания. Так в начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

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