Из-за пожара в торговом центре на западе Москвы эвакуировали покупателей

Пожарные нашли источник задымления и ликвидировали возгорание в торговом центре «Рублёвский».
В четверг вечером из-за задымления из здания торгового центра на Рублёвском шоссе эвакуировали посетителей. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно установили источник возгорания и потушили его.
В МЧС сообщили, что причиной происшествия стал тлеющий утеплитель на фасаде здания. Площадь пожара составила около 15 метров, пишет ТАСС.
Сообщение ГУ МЧС по Москве: «Тлеющий на фасаде здания торгово-развлекательного центра „Рублёвский“ утеплитель потушен. Пострадавших нет».
В МЧС сообщили, что причиной происшествия стал тлеющий утеплитель на фасаде здания. Площадь пожара составила около 15 метров, пишет ТАСС.
Сообщение ГУ МЧС по Москве: «Тлеющий на фасаде здания торгово-развлекательного центра „Рублёвский“ утеплитель потушен. Пострадавших нет».
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