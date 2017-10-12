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    Из-за пожара в торговом центре на западе Москвы эвакуировали покупателей

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    Из-за пожара в торговом центре на западе Москвы эвакуировали покупателей

    <nobr>Из-за</nobr> пожара в торговом центре на западе Москвы эвакуировали покупателей

    Пожарные нашли источник задымления и ликвидировали возгорание в торговом центре «Рублёвский».

    В четверг вечером из-за задымления из здания торгового центра на Рублёвском шоссе эвакуировали посетителей. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно установили источник возгорания и потушили его.

    В МЧС сообщили, что причиной происшествия стал тлеющий утеплитель на фасаде здания. Площадь пожара составила около 15 метров, пишет ТАСС.

    Сообщение ГУ МЧС по Москве: «Тлеющий на фасаде здания торгово-развлекательного центра „Рублёвский“ утеплитель потушен. Пострадавших нет».

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