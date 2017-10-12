В Петербург привезли модный гардероб Маяковского

В музее театрального искусства проходит выставка, посвященная знаменитому поэту. В экспозиции представлена одежда Владимира Маяковского, который слыл не только литератором, но и настоящим советским денди.

Сегодня в театральном музее Петербурга представили уникальный проект «Маяковский „haute couture“». Московский музей поэта показывает в Северной столице личные вещи Владимира Владимировича, причем в хронологическом порядке их появления: от желтой блузы начинающего футуриста до костюмов и носков советского денди.



Эти экспонаты красноречиво говорят о вкусе и внимании поэта к собственному внешнему виду. Чувство стиля позволяло автору «Облака в штанах» самому быть невероятно элегантным в брюках из «Моссукна». В 1920–30-е годы Маяковский беспощадно боролся в стихах «с серостью коммуновых лавок» и пытался обратить внимание отечественных реконструкторов одежды на западную моду.



Начиная с 1922 года Маяковский много ездил за рубеж, где ощущал себя полпредом Советского Союза. Тогда сформировался новый облик поэта: его костюмы, обувь и головные уборы стали отличаться деловым стилем.



Татьяна Яковлева, с которой у Маяковского случился роман, писала в мемуарах: «Он, скорее, напоминал английского аристократа и выправкой, и одеждой». Модельер долго не могла отойти от футуристического образа творца, декламирующего острые, как бритва, фразы. В массовом сознании это дополнялось шумной славой пролетарского поэта-трибуна.