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    Лавров в разговоре с Тиллерсоном осудил снятие флагов РФ с генконсульства в США

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    Лавров в разговоре с Тиллерсоном осудил снятие флагов РФ с генконсульства в США

    Лавров в разговоре с Тиллерсоном осудил снятие флагов РФ с генконсульства в США

    В телефонном разговоре с госсекретарем США глава МИД РФ заявил, что решение снять российские флаги со зданий генконсульства и торгпредства в США неприемлемо.

    Решение американских властей снять с российских дипломатических объектов флаги страны — произвол, и это решение противоречит заявлениям Вашингтона о стремлении улучшить двусторонние отношения. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в четверг. Текст заявления Лаврова опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Лавров также подтвердил Тиллерсону, что Россия не отказывается от намерения оспорить в суде изъятие объектов дипломатической собственности.

    Из сообщения МИД РФ: «Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, и подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».

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    Напомним, в начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. А накануне со зданий генконсульства и торгпредства были сняты российские флаги. В Госдуме заявили о намерении ответить на эти действия США. Председатель Госдумы уже отменил запланированную поездку в США.

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