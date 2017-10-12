Лавров в разговоре с Тиллерсоном осудил снятие флагов РФ с генконсульства в США

В телефонном разговоре с госсекретарем США глава МИД РФ заявил, что решение снять российские флаги со зданий генконсульства и торгпредства в США неприемлемо.
Решение американских властей снять с российских дипломатических объектов флаги страны — произвол, и это решение противоречит заявлениям Вашингтона о стремлении улучшить двусторонние отношения. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в четверг. Текст заявления Лаврова опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также подтвердил Тиллерсону, что Россия не отказывается от намерения оспорить в суде изъятие объектов дипломатической собственности.
Из сообщения МИД РФ: «Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, и подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».
Напомним, в начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. А накануне со зданий генконсульства и торгпредства были сняты российские флаги. В Госдуме заявили о намерении ответить на эти действия США. Председатель Госдумы уже отменил запланированную поездку в США.
Лавров также подтвердил Тиллерсону, что Россия не отказывается от намерения оспорить в суде изъятие объектов дипломатической собственности.
Из сообщения МИД РФ: «Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, и подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».
Напомним, в начале сентября власти США предписали освободить здания генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Затем в зданиях прошли обыски. А накануне со зданий генконсульства и торгпредства были сняты российские флаги. В Госдуме заявили о намерении ответить на эти действия США. Председатель Госдумы уже отменил запланированную поездку в США.
Комментарии