Ученые оценили опасность приблизившегося к Земле астероида

Утром в четверг к поверхности Земли на расстояние почти в 44 тысячи километров приблизился
15-метровый астероид 2012 ТС4, обнаруженный пять лет назад.
Диаметр космического пришельца может составлять от 12 до 27 метров, что позволяет сравнить его с метеоритом, который 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу и на высоте 15–25 км взорвался в окрестностях Челябинска.
К сожалению, наблюдать астероид 2012 ТС4 российским астрономам, в отличие от американских, было практически невозможно. Как утверждают ученые из петербургского планетария, опасность столкновения с нашей планетой в данном случае сводилась к нулю. И устрашающие прогнозы об очередном апокалипсисе были явно преувеличены.
Зато визит астероида ознаменовал начало серьезной магнитной бури, которая продлится ближайшие пять дней. Новая порция солнечного ветра может вызвать неприятные симптомы вроде перепадов артериального давления, бессонницы, учащенного сердцебиения у метеозависимых людей, а также сбои в работе средств связи и электронных устройств.
Впрочем, репетицию этой бури мы благополучно пережили в сентябре. Причем месяц назад ее проявления были самыми мощными за последние 20 лет.
К сожалению, наблюдать астероид 2012 ТС4 российским астрономам, в отличие от американских, было практически невозможно. Как утверждают ученые из петербургского планетария, опасность столкновения с нашей планетой в данном случае сводилась к нулю. И устрашающие прогнозы об очередном апокалипсисе были явно преувеличены.
Зато визит астероида ознаменовал начало серьезной магнитной бури, которая продлится ближайшие пять дней. Новая порция солнечного ветра может вызвать неприятные симптомы вроде перепадов артериального давления, бессонницы, учащенного сердцебиения у метеозависимых людей, а также сбои в работе средств связи и электронных устройств.
Впрочем, репетицию этой бури мы благополучно пережили в сентябре. Причем месяц назад ее проявления были самыми мощными за последние 20 лет.
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