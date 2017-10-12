Захарова: США усугубляют ситуацию выходом из ЮНЕСКО

В МИД РФ заявили, что решение властей США выйти из ЮНЕСКО вызывает сожаление.
Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Вашингтон решил покинуть организацию в непростой для нее момент.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Страна, которая стояла у истоков основания ЮНЕСКО, покидает ее в непростой для организации момент, усугубляя своими действиями ее положение. Характерно, что заявление о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового генерального директора организации».
Также представитель МИД РФ отметила, что в Москве разделяют «озабоченность многих стран чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время» и выразила надежду на то, что новый глава организации сосредоточится на сугубо гуманитарной проблематике.
Напомним, ранее сегодня власти США объявили о выходе страны из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года, объяснив свой шаг необходимостью проведения фундаментальных реформ в организации, а также ее «антиизраильской предвзятостью». Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны подготовить решение о выходе из ЮНЕСКО. При этом израильский премьер заявил, что организация «превратилась в театр абсурда».
Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО печальной новостью.
Сейчас борьбу за пост гендиректора ЮНЕСКО ведут экс-министр культуры Катара Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари, египетская правозащитница Мушира Хаттаб и французский политик Одре Азуле. В четырех турах выборов никто из них не смог получить необходимой для победы поддержки. Последний, пятый тур выборов пройдет в пятницу, 13 октября.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Страна, которая стояла у истоков основания ЮНЕСКО, покидает ее в непростой для организации момент, усугубляя своими действиями ее положение. Характерно, что заявление о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового генерального директора организации».
Также представитель МИД РФ отметила, что в Москве разделяют «озабоченность многих стран чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время» и выразила надежду на то, что новый глава организации сосредоточится на сугубо гуманитарной проблематике.
Напомним, ранее сегодня власти США объявили о выходе страны из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года, объяснив свой шаг необходимостью проведения фундаментальных реформ в организации, а также ее «антиизраильской предвзятостью». Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИД страны подготовить решение о выходе из ЮНЕСКО. При этом израильский премьер заявил, что организация «превратилась в театр абсурда».
Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО печальной новостью.
Сейчас борьбу за пост гендиректора ЮНЕСКО ведут экс-министр культуры Катара Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари, египетская правозащитница Мушира Хаттаб и французский политик Одре Азуле. В четырех турах выборов никто из них не смог получить необходимой для победы поддержки. Последний, пятый тур выборов пройдет в пятницу, 13 октября.
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