Блондинка и брюнетка представят Россию на крупнейших конкурсах красоты

В Москве сегодня представили девушек, которые в этом году выступят от России на двух крупнейших мировых конкурсах красоты. На один отправят блондинку, на другой — брюнетку.

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Брюнетка Ксения Александрова призналась, что в свободное время сейчас усиленно учит английский, так как ее делегируют в Лас-Вегас на конкурс «Мисс Вселенная».



А в Китай на конкурс «Мисс мира» в этом году едет блондинка Полина Попова. Она окончила художественную школу, играет на фортепиано и учит китайский. На пресс-конференции ее спросили, не боится ли она конкуренции со стороны латиноамериканок.



Полина Попова: «Я не рассматриваю латиноамериканских девушек как своих главных конкурентов. Как конкурентку я могу рассматривать русскую девушку, а русских там не будет».



Девушки в этом году заняли первых два места на конкурсе «Мисс Россия».