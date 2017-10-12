«Ростелеком» предложил сканировать лица для оплаты проезда в метро

«Ростелеком» предложил ввести оплату проезда в столичном метро с помощью сканирования лица. Запустить систему, способную распознавать лица, компания планирует в 2018 году.

Делаться это будет в рамках проекта национальной биометрической платформы, которую также хотят использовать в банковской сфере. Кроме того, «Ростелеком» планирует перенять китайский опыт. Именно Китай сейчас впереди планеты всей по распознаванию лица и уже внедряет эти технологии для оплаты проезда.



Если не брать в расчет транспорт, то такая система идентификации в Москве развивается вовсю. Сейчас в столице 160 тысяч камер — это больше чем в Нью-Йорке.