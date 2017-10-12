Ставка на молодых: Путин смягчил требования к стажу госслужащих

Владимир Путин сегодня подписал указ, который смягчает требования к стажу для кандидатов на высшие должности госслужбы. Если раньше тем, кто претендует на такой пост нужно было иметь стаж работы не менее 7 лет, то теперь эти цифры снижены до
4-х лет.
Этот президентский документ значительно упрощает доступ как раз молодых кандидатов на высшие посты в государстве. Кстати, большинство из недавно назначенных глав регионов, среди которых и псковский губернатор Ведерников, представляют совсем новую формацию управленцев.
По инициативе президента в последнее время активно омолаживается губернаторский корпус. А вчера в исполнение президентского поручения стартовал всероссийский конкурс управленцев под громким названием «Лидеры России».
Хрестоматийные случаи стремительных карьер известны. Многим ставили в пример Аркадия Гайдара, уже в 16 лет командовавшего полком. Михаил Тухачевский принял командование армией в 25 лет. Можно сказать, что времена были другими. Но возьмите Сергея Кириенко, в 35 возглавившего правительство страны, после отставки он не пропал и со временем в «Росатоме» стал опытнейшим управленцем, а сейчас в администрации президента он координирует кадровый процесс. Назначенный сегодня исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в 33 стал губернатором Псковской области, а новому губернатору Калининградской области Антону Алиханову вообще всего 31 год.
Путин делает ставку на молодых, на тех, кто придет к власти без связей, влиятельных родственников или больших денег. Это в конечном счете приведет к тому, что в народе перестанут постоянно обсуждать тему: сколько миллионов долларов стоит кресло депутата или какого-нибудь большого начальника, отмечает корреспондент НТВ Владимир Кондратьев.
По инициативе президента в последнее время активно омолаживается губернаторский корпус. А вчера в исполнение президентского поручения стартовал всероссийский конкурс управленцев под громким названием «Лидеры России».
Хрестоматийные случаи стремительных карьер известны. Многим ставили в пример Аркадия Гайдара, уже в 16 лет командовавшего полком. Михаил Тухачевский принял командование армией в 25 лет. Можно сказать, что времена были другими. Но возьмите Сергея Кириенко, в 35 возглавившего правительство страны, после отставки он не пропал и со временем в «Росатоме» стал опытнейшим управленцем, а сейчас в администрации президента он координирует кадровый процесс. Назначенный сегодня исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в 33 стал губернатором Псковской области, а новому губернатору Калининградской области Антону Алиханову вообще всего 31 год.
Путин делает ставку на молодых, на тех, кто придет к власти без связей, влиятельных родственников или больших денег. Это в конечном счете приведет к тому, что в народе перестанут постоянно обсуждать тему: сколько миллионов долларов стоит кресло депутата или какого-нибудь большого начальника, отмечает корреспондент НТВ Владимир Кондратьев.
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