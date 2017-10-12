Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Премьер-министр Израиля поручил подготовить решение о выходе страны из ЮНЕСКО.
Соответствующее поручение Биньямин Нетаньяху дал МИД Израиля.
При этом Нетаньяху одобрил решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, передает Haaretz.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Это смелое и нравственное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда. Вместо того, чтобы сохранять историю, организация искажает ее».
Поддержал решение премьер-министра представитель Израиля в этой организации Кармель Шама. Он назвал ЮНЕСКО «безумной организацией, которая отстаивает политические интересы отдельных стран».
Отметим, что ранее Госдеп объявили о выходе США из ЮНЕСКО, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Свой шаг в Вашингтоне объяснили необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации, а также «антиизраильской предвзятостью» в ЮНЕСКО.
В Москве сообщения о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО назвали печальной новостью, отметив, что это плохо и для мировой культуры, и для самих США.
При этом Нетаньяху одобрил решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, передает Haaretz.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Это смелое и нравственное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда. Вместо того, чтобы сохранять историю, организация искажает ее».
Поддержал решение премьер-министра представитель Израиля в этой организации Кармель Шама. Он назвал ЮНЕСКО «безумной организацией, которая отстаивает политические интересы отдельных стран».
Отметим, что ранее Госдеп объявили о выходе США из ЮНЕСКО, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Свой шаг в Вашингтоне объяснили необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации, а также «антиизраильской предвзятостью» в ЮНЕСКО.
В Москве сообщения о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО назвали печальной новостью, отметив, что это плохо и для мировой культуры, и для самих США.
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