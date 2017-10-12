Ученые вычислили средний возраст самых красивых женщин мира

Специалисты из медицинской школы Бостонского университета высчитали средний возраст женщин, входящих в список самых красивых в мире.
Исследователи сравнили списки самых красивых женщин мира, которые ежегодно публикует журнал People, за период с 1990 по 2017 год. Результаты исследования показали, что сейчас «возраст красоты» приблизился к 40 годам.
Так, если тридцать лет женщина считалась наиболее красивой в 33 года, то теперь средний возраст красоты составляет 38 лет. Как пишет НСН, изменения во многом связаны с тем, что в рейтинг входят актрисы Шэрон Стоун (59 лет), Мишель Пфайффер (59 лет) и Джулия Робертс (49 лет).
Кроме того, ученые отметили, что в топ самых красивых все чаще попадают женщины с темным цветом кожи.
Так, если тридцать лет женщина считалась наиболее красивой в 33 года, то теперь средний возраст красоты составляет 38 лет. Как пишет НСН, изменения во многом связаны с тем, что в рейтинг входят актрисы Шэрон Стоун (59 лет), Мишель Пфайффер (59 лет) и Джулия Робертс (49 лет).
Кроме того, ученые отметили, что в топ самых красивых все чаще попадают женщины с темным цветом кожи.
Комментарии