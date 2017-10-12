В Шереметьево задержали топ-менеджера, ударившего стюардессу по лицу

Полицейские задержали авиадебошира, который напал на стюардессу на борту самолета, выполнявшего рейс Москва —
Нью-Йорк.
Мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в отдел. После дачи показаний его отпустили домой под обязательство о явке.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, процессуальное решение в отношении авиадебошира будет принято на основании заключения медэкспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью бортпроводницы.
Напомним, инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе авиалайнера, летевшего из Москвы в Нью-Йорк. Мужчина стал вести себя неадекватно, провоцировать и обзывать окружающих, устроил драку с другим пассажиром, а также ударил по лицу стюардессу. В результате члены экипажа и пассажиры скрутили дебошира с помощью ремней безопасности.
По данным СМИ, дебош устроил директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, процессуальное решение в отношении авиадебошира будет принято на основании заключения медэкспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью бортпроводницы.
Напомним, инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе авиалайнера, летевшего из Москвы в Нью-Йорк. Мужчина стал вести себя неадекватно, провоцировать и обзывать окружающих, устроил драку с другим пассажиром, а также ударил по лицу стюардессу. В результате члены экипажа и пассажиры скрутили дебошира с помощью ремней безопасности.
По данным СМИ, дебош устроил директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев.
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