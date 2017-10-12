Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Сообразительный школьник разрулил пробку в Ленобласти. Ленинградская область, дети и подростки, пробки, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСообразительный школьник разрулил пробку в Ленобласти

    Сообразительный школьник разрулил пробку в Ленобласти

    комментировать

    Сообразительный школьник разрулил пробку в Ленобласти

    Сообразительный школьник разрулил пробку в Ленобласти

      В социальных сетях распространяют новый ролик с участием школьника-регулировщика из Кудрова.

      Затор образовался накануне поздно вечером на въезде в микрорайон Кудрово. Там произошло ДТП. Еще до приезда сотрудников ГИБДД регулировать движение вызвался инициативный подросток.

      Вместо жезла он использовал активную жестикуляцию. Несмотря на это автомобилисты его не только понимали, но и выполняли команды. Похоже, этот процесс так увлек старшеклассника, что даже представиться благодарным автомобилистам ему было некогда.

      Видеозапись активно распространяют в социальных сетях. В обсуждениях водители отмечают, что из-за такой инициативы регулировщика-любителя пробка в Кудрове действительно стала меньше.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru