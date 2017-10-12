Сообразительный школьник разрулил пробку в Ленобласти

В социальных сетях распространяют новый ролик с участием
школьника-регулировщика из Кудрова.
Затор образовался накануне поздно вечером на въезде в микрорайон Кудрово. Там произошло ДТП. Еще до приезда сотрудников ГИБДД регулировать движение вызвался инициативный подросток.
Вместо жезла он использовал активную жестикуляцию. Несмотря на это автомобилисты его не только понимали, но и выполняли команды. Похоже, этот процесс так увлек старшеклассника, что даже представиться благодарным автомобилистам ему было некогда.
Видеозапись активно распространяют в социальных сетях. В обсуждениях водители отмечают, что из-за такой инициативы регулировщика-любителя пробка в Кудрове действительно стала меньше.
Вместо жезла он использовал активную жестикуляцию. Несмотря на это автомобилисты его не только понимали, но и выполняли команды. Похоже, этот процесс так увлек старшеклассника, что даже представиться благодарным автомобилистам ему было некогда.
Видеозапись активно распространяют в социальных сетях. В обсуждениях водители отмечают, что из-за такой инициативы регулировщика-любителя пробка в Кудрове действительно стала меньше.
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