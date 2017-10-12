РНБ вводит в эксплуатацию гигантское книгохранилище на юге Петербурга

В Российской национальной библиотеке рассказали о планах по развитию.

Сегодня Российская национальная библиотека представила концепцию развития на ближайшие восемь лет. Документ, который занял около 30 страниц, для начала решили обсудить с профессиональным сообществом. Возможно, замечания опытных коллег повлияют на окончательную редакцию.



Так, в РНБ планируют расширять цифровую коллекцию. Оцифровка материалов позволяет не только сохранить оригиналы редких и ценных документов, но и привлечь новых пользователей. По словам директора национальной библиотеки, развитие информационных технологий диктует свои правила, которые нельзя игнорировать.



По словам Александра Вислого, в ближайшие дни должен поступить акт о вводе в эксплуатацию второй очереди РНБ. Книгохранилище на углу Бассейной и Варшавской улиц вместит 12,5 миллионов единиц фонда национальной библиотеки. При этом учреждение планирует строительство и третьей очереди нового здания. Поэтому в планах — завершить оформление земельного участка и начать проектирование объекта.