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    Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе засыпали грунтом

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    Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе засыпали грунтом

    Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе засыпали грунтом

    В Балашихе завершены работы по завозу земли на полигон твердых бытовых отходов «Кучино», которые велись в течение трех месяцев. Свалка полностью перекрыта грунтом, что исключает возможность возгорания мусора.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя начальника управления экологии и природопользования администрации Балашихи Аллы Макаровой, всего на полигон было завезено 400 тысяч тонн грунта, который соответствует пятому классу опасности и считается полностью безопасным.

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    Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после того, как жители Балашихи пожаловались на свалку под окнами во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Рекультивация полигона, по предварительной информации, начнется в марте 2018 года. Помимо «Кучино», в Подмосковье за последнее время были закрыты еще три крупных свалки — «Каурцево», «Кулаковский» и «Царёво».

    Всего с 2013 года в регионе закрылись 24 свалки из 39. Вместо них планируют построить мусороперерабатывающие заводы.


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