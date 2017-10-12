Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе засыпали грунтом

В Балашихе завершены работы по завозу земли на полигон твердых бытовых отходов «Кучино», которые велись в течение трех месяцев. Свалка полностью перекрыта грунтом, что исключает возможность возгорания мусора.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя начальника управления экологии и природопользования администрации Балашихи Аллы Макаровой, всего на полигон было завезено 400 тысяч тонн грунта, который соответствует пятому классу опасности и считается полностью безопасным.
Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после того, как жители Балашихи пожаловались на свалку под окнами во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Рекультивация полигона, по предварительной информации, начнется в марте 2018 года. Помимо «Кучино», в Подмосковье за последнее время были закрыты еще три крупных свалки — «Каурцево», «Кулаковский» и «Царёво».
Всего с 2013 года в регионе закрылись 24 свалки из 39. Вместо них планируют построить мусороперерабатывающие заводы.
Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня после того, как жители Балашихи пожаловались на свалку под окнами во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Рекультивация полигона, по предварительной информации, начнется в марте 2018 года. Помимо «Кучино», в Подмосковье за последнее время были закрыты еще три крупных свалки — «Каурцево», «Кулаковский» и «Царёво».
Всего с 2013 года в регионе закрылись 24 свалки из 39. Вместо них планируют построить мусороперерабатывающие заводы.
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