Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Петербурге инспектор ГИБДД поймал карманника буквально за секунды. ГИБДД, Санкт-Петербург, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге инспектор ГИБДД поймал карманника буквально за секунды

    В Петербурге инспектор ГИБДД поймал карманника буквально за секунды

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    В Петербурге инспектор ГИБДД поймал карманника буквально за секунды

    В Петербурге инспектор ГИБДД поймал карманника буквально за секунды

      Туристам из Китая невероятно повезло, что свидетелем их ограбления стал инспектор дорожной полиции.

      Инспектор ГИБДД задержал карманника, ограбившего иностранцев на Лиговском проспекте. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек некоторое время преследует туристов, а затем вытаскивает из сумки личные вещи. При этом гости из Поднебесной ничего не замечают и заходят в отель.

      Однако ловкий трюк не остался без внимания автоинспектора. Он бросился на вора и после небольшой схватки скрутил его. И здесь поражает скорость обоих действующих лиц. На ограбление ушло не более 10 секунд. Столько же времени потребовалось, чтобы остановить злоумышленника.

      При всей эффектности эта видеозапись, скорее, напоминает не боевик, а комедию про вора-неудачника. И дело не только в его мгновенном задержании, но и еще и в том, что добычей карманника оказалась косметичка и карта России.

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