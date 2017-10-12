В петербургских дворах стали появляться домики для уличных кошек

В Петербурге начали воплощать в жизнь программу «котофикации» дворов. Благотворители создают там уютное жилье для пушистых зверей. О новинках на рынке кошачьей недвижимости смотрите в репортаже НТВ.

Это тот случай, когда люди воплощают в жизнь предвыборную программу кота. Чтобы у каждого уличного питомца была крыша надо головой — это указ Эдгара По. Пусть главный оппозиционер на президентских выборах в «Республике кошек» и не победил, зато его идеи прижились далеко за пределами кошачьей страны. Автор нагрянул с проверкой. Как коту не воспользоваться традицией первым войти в новый дом.



Раздается одобрительное мяуканье по поводу многоуровневых лабиринтов и открывающихся лоджий. Мастер хорошенько изучил, чего не хотят питомцы. У кошачьего дома было несколько вариантов. Плоская одноэтажная постройка не понравилась жителям двора, отнимала парковочные места. А здание с несколькими подъездами забраковали сами хвостатые жители. Слишком много нежданных гостей проникало в жилище. Итоговый вариант оказался самым безопасным и теплым.



Анна Кондратьева, организатор музея кошки: «Это очень теплый домик. В нем используются серьезные материалы, крыша и стены хорошо утеплены. В домике есть возможность подключить теплые полы».



Жители редко выступают против хвостатых соседей. Они ведь настоящие санитары двора, ни одна крыса мимо не пробежит. Скорее, жалуются на разбросанные всюду пластиковые коробочки, из которых кормят бездомных котов. Ведь выносят в них, как правило, то, что испортилось в холодильнике. Получается, что кошкин дом улучает быт не только животных, но и людей.



Кажется, сменить подвал на уютные трехэтажные апартаменты для кота выбор несложный. Но программа котофикации дворов не ограничена лишь предоставлением жилья.



Анна Кондратьева, организатор музея кошки: «Установка домика — это только вершина айсберга. Самое главное, чтобы коты не причиняли неудобств жителям двора. Чтобы они были вакцинированы, кастрированы, чтобы популяция не разрасталась и была здорова. Также коты будут обработаны от паразитов».



В культурной котостолице России пока жизнь уличных питомцев наладилась лишь в десяти дворах. И уже ощущается дефицит на рынке кошачьей недвижимости. Среди желающих заселиться — заметный ажиотаж.