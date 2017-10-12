Концерн «Калашников» открыл оружейный интернет-магазин

Концерн «Калашников» запустил сервис заказа своего оружия в Интернете.
Концерн «Калашников» запустил сервис онлайн-заказа гражданского стрелкового оружия. Как сообщает пресс-центр концерна, клиенты смогут оформлять заказы на сайте, указывая свои адреса электронной почты. Доставлять заказы будут в бренд-зоны — магазины, которые являются дистрибьюторами «Калашникова» в разных регионах России.
Пресс-центр концерна «Калашников»: «Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты».
Пресс-центр концерна «Калашников»: «Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты».
Комментарии