Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Концерн «Калашников» открыл оружейный интернет-магазин

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    • Фото: kalashnikov.com
    Концерн «Калашников» открыл оружейный <nobr>интернет-магазин</nobr>

    Концерн «Калашников» открыл оружейный интернет-магазин

    Концерн «Калашников» открыл оружейный <nobr>интернет-магазин</nobr>
  • Фото: kalashnikov.com

    • Концерн «Калашников» запустил сервис заказа своего оружия в Интернете.

    Концерн «Калашников» запустил сервис онлайн-заказа гражданского стрелкового оружия. Как сообщает пресс-центр концерна, клиенты смогут оформлять заказы на сайте, указывая свои адреса электронной почты. Доставлять заказы будут в бренд-зоны — магазины, которые являются дистрибьюторами «Калашникова» в разных регионах России.

    Пресс-центр концерна «Калашников»: «Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты».

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