Четыре страны продлили антироссийские санкции вслед за ЕС

Четыре страны поддержали Евросоюз в вопросе продления санкций против России до 15 марта 2018 года.
К решению ЕС сохранить ограничения присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
При этом специалисты отмечают, что установленные экономические ограничения вредят не только России. По данным австрийского института экономических исследований (WIFO), сокращение экспорта обошлось странам Евросоюза в 30 млрд евро. Как показывают исследования, больше всего от антироссийских санкций пострадала Германия, для которой потерянный экспорт за эти годы составил 11,1 млрд евро. Великобритания и Польша потеряли по 3,1 млрд.
Ранее Совет Евросоюза продлил также санкции в отношении отдельных граждан и юрлиц, которых на Западе винят в подрыве территориальной целостности Украины. Всего в списке оказались 149 человек и 38 компаний.
При этом специалисты отмечают, что установленные экономические ограничения вредят не только России. По данным австрийского института экономических исследований (WIFO), сокращение экспорта обошлось странам Евросоюза в 30 млрд евро. Как показывают исследования, больше всего от антироссийских санкций пострадала Германия, для которой потерянный экспорт за эти годы составил 11,1 млрд евро. Великобритания и Польша потеряли по 3,1 млрд.
Ранее Совет Евросоюза продлил также санкции в отношении отдельных граждан и юрлиц, которых на Западе винят в подрыве территориальной целостности Украины. Всего в списке оказались 149 человек и 38 компаний.
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