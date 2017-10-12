Футбольная сборная Исландии на время ЧМ-2018 поселится в Геленджике

Сборная Исландии по футболу определилась с размещением на время чемпионата мира 2018 года. Выбор спортсменов должен польстить кубанским отельерам.

Исландские СМИ пишут, что команда будут жить в Геленджике. Игрокам так понравились интерьеры и инфраструктура местного отеля, что они сравнили его с Вальгаллой — обителью скандинавских богов и раем для доблестных воинов.



В том, что исландские болельщики боготворят своих кумиров, никто не сомневается, особенно после выступления на чемпионате Европы в прошлом году. Тогда Исландия впервые в истории вышла в плей-офф турнира и в 1/8 финала обыграла англичан. Дома футболисты стали героями, встречали их знаменитым боевым кличем.