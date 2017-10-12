Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Футбольная сборная Исландии на время ЧМ-2018 поселится в Геленджике. Исландия, Краснодарский край, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутбольная сборная Исландии на время ЧМ-2018 поселится в Геленджике

    Футбольная сборная Исландии на время ЧМ-2018 поселится в Геленджике

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    Футбольная сборная Исландии на время <nobr>ЧМ-2018</nobr> поселится в Геленджике

    Футбольная сборная Исландии на время ЧМ-2018 поселится в Геленджике

    Футбольная сборная Исландии на время <nobr>ЧМ-2018</nobr> поселится в Геленджике

      Сборная Исландии по футболу определилась с размещением на время чемпионата мира 2018 года. Выбор спортсменов должен польстить кубанским отельерам.

      Исландские СМИ пишут, что команда будут жить в Геленджике. Игрокам так понравились интерьеры и инфраструктура местного отеля, что они сравнили его с Вальгаллой — обителью скандинавских богов и раем для доблестных воинов.

      В том, что исландские болельщики боготворят своих кумиров, никто не сомневается, особенно после выступления на чемпионате Европы в прошлом году. Тогда Исландия впервые в истории вышла в плей-офф турнира и в 1/8 финала обыграла англичан. Дома футболисты стали героями, встречали их знаменитым боевым кличем.

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