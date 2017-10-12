Ростовская стритрейсерша на спорткаре насмерть сбила пешехода

В
Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства резонансного ДТП с участием спорткара Audi R8.
Автокатастрофа произошла накануне поздно вечером на улице Шолохова. 29-летняя женщина, управлявшая Audi R8, насмерть сбила 32-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
В настоящий момент по факту ДТП проводится доследственная проверка. Как уточнили в правоохранительных органах, управлявшая спорткаром женщина с 2015 года 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД — большинство из них связано с превышением скорости.
Между тем очевидцы рассказали, что катастрофа произошла во время уличных гонок. По их словам, скорость иномарки превышала 100 км/ч, хотя на данном участке действует ограничение в 50 км/ч. После удара иномарка протащила погибшего мужчину около 50 метров. А один из очевидцев рассказал о реакции стритрейсерши — узнав, что мужчина скончался, она бросилась в слезы и начала просить прощения у Бога.
Как отмечает «Газета.Ru», попавший в ДТП автомобиль хорошо известен жителям Ростова-на-Дону — единственную в городе синюю Audi R8 многократно замечали за грубыми нарушениями правил. Имя виновницы катастрофы пока не называется.
В настоящий момент по факту ДТП проводится доследственная проверка. Как уточнили в правоохранительных органах, управлявшая спорткаром женщина с 2015 года 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД — большинство из них связано с превышением скорости.
Между тем очевидцы рассказали, что катастрофа произошла во время уличных гонок. По их словам, скорость иномарки превышала 100 км/ч, хотя на данном участке действует ограничение в 50 км/ч. После удара иномарка протащила погибшего мужчину около 50 метров. А один из очевидцев рассказал о реакции стритрейсерши — узнав, что мужчина скончался, она бросилась в слезы и начала просить прощения у Бога.
Как отмечает «Газета.Ru», попавший в ДТП автомобиль хорошо известен жителям Ростова-на-Дону — единственную в городе синюю Audi R8 многократно замечали за грубыми нарушениями правил. Имя виновницы катастрофы пока не называется.
Комментарии