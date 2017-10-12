Вернувшихся с подконтрольных ИГИЛ территорий детей привезли в Грозный

Маленькие россияне, которых родители увезли на территорию, подконтрольную запрещенной в РФ экстремистской группировке «Исламское государство», прибыли в Грозный.
Весь путь из Багдада до Грозного их сопровождал сенатор от Чеченской Республики Зияд Сабсаби. По его словам, все пятеро детей чувствуют себя хорошо, но нуждаются в медицинской помощи. Прямо из аэропорта родственники забрали их домой.
В базе данных уполномоченного по правам ребенка есть информация о 445 детях из России, которые до сих пор остаются в зоне боевых действий в Ираке и в Сирии.
В базе данных уполномоченного по правам ребенка есть информация о 445 детях из России, которые до сих пор остаются в зоне боевых действий в Ираке и в Сирии.
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