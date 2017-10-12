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    Против лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

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    Против лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

    Против лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

    Против лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

    Против лидера «Христианского государства» Александра Калинина возбуждено еще одно уголовное дело — об экстремизме.

    Лидер «Христианского государства» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, дело возбуждено из-за размещенных Калининым в Интернете видеозаписей, на которых он оскорбляет мусульман.

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    В настоящее время лидер движения «Христианское государство» и трое его последователей находятся под арестом. Калинину предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению следки или отказу от ее совершения». Свою вину он не признает. Его последователей, среди которых есть родной брат Калинина, обвиняют в поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя.

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