Против лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

Против лидера «Христианского государства» Александра Калинина возбуждено еще одно уголовное дело — об экстремизме.
Лидер «Христианского государства» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, дело возбуждено из-за размещенных Калининым в Интернете видеозаписей, на которых он оскорбляет мусульман.
В настоящее время лидер движения «Христианское государство» и трое его последователей находятся под арестом. Калинину предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению следки или отказу от ее совершения». Свою вину он не признает. Его последователей, среди которых есть родной брат Калинина, обвиняют в поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя.
По словам источника, дело возбуждено из-за размещенных Калининым в Интернете видеозаписей, на которых он оскорбляет мусульман.
В настоящее время лидер движения «Христианское государство» и трое его последователей находятся под арестом. Калинину предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению следки или отказу от ее совершения». Свою вину он не признает. Его последователей, среди которых есть родной брат Калинина, обвиняют в поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя.
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