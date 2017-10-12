В лесополосе под Воронежем нашли убитую 14-летнюю школьницу

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту убийства
14-летней местной жительницы.
Тело школьницы было обнаружено в лесополосе, расположенной между улицами Школьная и Садовая села Большая Казинка Павловского района.
Рядом с убитой девочкой нашли чехол от ее мобильного телефона. При этом сам гаджет пропал.
По данному факту возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Разбой». Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты. Они несколько раз осмотрели место ЧП и изъяли важные улики. Признаны потерпевшими и допрошены родители девочки, допрашиваются свидетели, сообщили в управлении СК по Воронежской области.
Рядом с убитой девочкой нашли чехол от ее мобильного телефона. При этом сам гаджет пропал.
По данному факту возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Разбой». Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты. Они несколько раз осмотрели место ЧП и изъяли важные улики. Признаны потерпевшими и допрошены родители девочки, допрашиваются свидетели, сообщили в управлении СК по Воронежской области.
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