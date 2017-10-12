Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в армии

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал жестко наказывать всех, кто ворует в армии.
Такое заявление украинский президент сделал на фоне скандала с хищением госсредств в Минобороны страны.
Пётр Порошенко: «Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента».
При этом Порошенко назвал армию «одним из очевидных достижений Украины за три года» и заверил, что она является предметом его персональной заботы.
Накануне на Украине завели уголовное дело о растрате более 149 млн гивен (более 5,6 млн долларов) при закупках топлива для Минобороны. По подозрению в растрате задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства, сообщает RT.
Пётр Порошенко: «Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента».
При этом Порошенко назвал армию «одним из очевидных достижений Украины за три года» и заверил, что она является предметом его персональной заботы.
Накануне на Украине завели уголовное дело о растрате более 149 млн гивен (более 5,6 млн долларов) при закупках топлива для Минобороны. По подозрению в растрате задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства, сообщает RT.
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