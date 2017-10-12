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    Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в армии

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    • Фото: president.gov.ua
    Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в армии

    Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в армии

    Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в армии
  • Фото: president.gov.ua

    • Президент Украины Пётр Порошенко пообещал жестко наказывать всех, кто ворует в армии.

    Такое заявление украинский президент сделал на фоне скандала с хищением госсредств в Минобороны страны.

    Пётр Порошенко: «Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента».

    При этом Порошенко назвал армию «одним из очевидных достижений Украины за три года» и заверил, что она является предметом его персональной заботы.

    Накануне на Украине завели уголовное дело о растрате более 149 млн гивен (более 5,6 млн долларов) при закупках топлива для Минобороны. По подозрению в растрате задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства, сообщает RT.

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