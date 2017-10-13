Кровавые метры: как россияне становятся жертвами черных риелторов

Мошенники охотятся за чужими квартирами в разных городах страны. Одних собственников черные риелторы превратили в рабов, других споили, многих убили.
Бездомной жительница сибирского городка Северска Анна Гаврилина стала после того, как взяла в долг 23 тысячи рублей. Деньги под залог квартиры занял местный риелтор Иван Кучин, потом подсунул документ, чтобы женщина расписалась. Бумажка оказалась договором купли-продажи. Анну Гаврилину попросили освободить квартиру. От переживаний у супруга пенсионерки не выдержало сердце.
С тех пор сибирячка в родной пятиэтажке знает каждый угол, один из них она занимает в подъезде. На двух квадратных метрах помещается все убранство пенсионерки — одеяло и подушки, кровать на бетонном полу. Подоконник выполняет роль стола. Готовить негде, с едой соседи помогают.
Без крыши над головой остались еще полтора десятка клиентов Кучина. Многие доведены до отчаяния. Многим некуда идти. Люди ютятся по гаражам, дачным домикам или подъездам.
Кто-то заработал квартиру непосильным трудом, кто-то получил по наследству. Для многих недвижимость — главная, а иногда и единственная серьезная материальная ценность. Любой человек может ее лишиться, оказавшись в сетях черных риелторов. Как показывает практика, без крыши над головой можно остаться очень быстро, не успев ничего понять.
Аферисты не стоят на месте и придумывают новые схемы отъема жилья у населения, чтобы люди чуть ли не добровольно отдавали свои кровные квадратные метры. Даже если мошенников поймают и осудят, это вовсе не значит, что потерпевшим вернется их собственность.
Жительница Балашихи Елена Яремчук в своей квартире теперь живет на птичьих правах. Жилье по документам ей больше не принадлежит. Женщина уверена, что стала жертвой черных риелторов. Елена считает, что ее с детьми до сих пор не выгнали из дома только потому, что недвижимость — вещественное доказательство в уголовном деле, а новый собственник — 37-летняя Елена Зубова — убита. Обвиняемый — муж Елены Яремчук.
Нападение на риелтора обсуждала вся страна. Жестокое убийство произошло во время очередного визита новой хозяйки. Убежать или оказать сопротивление Зубова не могла — она инвалид, с детства страдала ДЦП. Олег Яремчук набросился на женщину и ударил ножом в шею.
На первый взгляд, мотив убийства был понятен: 4-комнатная квартира, которая по всем документам принадлежала риелтору. Но старый хозяин почему-то никак не хотел прощаться с квадратными метрами. Выпил лишнего и квартирный вопрос решил самым радикальным способом.
За убийство Олегу Яремчуку грозит крупный тюремный срок. Впрочем, обвиняемый совершенно не раскаивается в содеянном. Уже после убийства выяснились интересные подробности про личность погибшей. Только в Балашихе матери-одиночке принадлежало четыре квартиры. Кроме этого, Зубова владела комнатами и долями в почти двух десятках объектов недвижимости Москве и Московской области.
Зубовой была отведена роль титульного владельца, на которого записывались объекты недвижимости, изъятые у потерпевших преступным путем. Но одно дело — лишиться жилья, а другое — лишиться жизни. Сколько людей было загублено ради квадратных метров. Счет жертвам черных риелторов идет на сотни.
Обгоревшие человеческие кости и истлевшие тела — это все, что оставалось от собственников квартир, попавших в руки участников самой кровожадной банды в новейшей истории. Группировка не гнушалась ничем ради получения московских квартир. В зоне особого внимания были одинокие люди, пенсионеры.
Полицейские забрели на старую ферму под Смоленском и были шокированы увиденным. Там находились 12 изможденных пленников. Одна из них, Татьяна Попова, попросила о помощи. Она рассказала, что жила в Москве вместе с мужем в престижном доме на Ленинском проспекте. Оба в прошлом геологи, научные работники. Мошенники обманным путем вывезли супругов на ферму, где в условиях концлагеря удерживали два года.
Муж Татьяны не выдержал издевательств и за несколько недель до появления оперативников умер. Как выяснили сыщики, хозяев квадратных метров в Москве свозили на заброшенную ферму несколько лет. Вдали от цивилизации, где даже сотовая сеть не ловит, вчерашних москвичей превращали в рабов. Их заставляли писать доверенности или дарственные на свои квартиры. Некоторых жертв преступники держали взаперти, кого-то заставляли работать, кого-то спаивали. Программа «ЧП. Расследование» выяснила, есть ли у обманутых граждан шанс вернуть свои квадратные метры.
С тех пор сибирячка в родной пятиэтажке знает каждый угол, один из них она занимает в подъезде. На двух квадратных метрах помещается все убранство пенсионерки — одеяло и подушки, кровать на бетонном полу. Подоконник выполняет роль стола. Готовить негде, с едой соседи помогают.
Без крыши над головой остались еще полтора десятка клиентов Кучина. Многие доведены до отчаяния. Многим некуда идти. Люди ютятся по гаражам, дачным домикам или подъездам.
Кто-то заработал квартиру непосильным трудом, кто-то получил по наследству. Для многих недвижимость — главная, а иногда и единственная серьезная материальная ценность. Любой человек может ее лишиться, оказавшись в сетях черных риелторов. Как показывает практика, без крыши над головой можно остаться очень быстро, не успев ничего понять.
Аферисты не стоят на месте и придумывают новые схемы отъема жилья у населения, чтобы люди чуть ли не добровольно отдавали свои кровные квадратные метры. Даже если мошенников поймают и осудят, это вовсе не значит, что потерпевшим вернется их собственность.
Жительница Балашихи Елена Яремчук в своей квартире теперь живет на птичьих правах. Жилье по документам ей больше не принадлежит. Женщина уверена, что стала жертвой черных риелторов. Елена считает, что ее с детьми до сих пор не выгнали из дома только потому, что недвижимость — вещественное доказательство в уголовном деле, а новый собственник — 37-летняя Елена Зубова — убита. Обвиняемый — муж Елены Яремчук.
Нападение на риелтора обсуждала вся страна. Жестокое убийство произошло во время очередного визита новой хозяйки. Убежать или оказать сопротивление Зубова не могла — она инвалид, с детства страдала ДЦП. Олег Яремчук набросился на женщину и ударил ножом в шею.
На первый взгляд, мотив убийства был понятен: 4-комнатная квартира, которая по всем документам принадлежала риелтору. Но старый хозяин почему-то никак не хотел прощаться с квадратными метрами. Выпил лишнего и квартирный вопрос решил самым радикальным способом.
За убийство Олегу Яремчуку грозит крупный тюремный срок. Впрочем, обвиняемый совершенно не раскаивается в содеянном. Уже после убийства выяснились интересные подробности про личность погибшей. Только в Балашихе матери-одиночке принадлежало четыре квартиры. Кроме этого, Зубова владела комнатами и долями в почти двух десятках объектов недвижимости Москве и Московской области.
Зубовой была отведена роль титульного владельца, на которого записывались объекты недвижимости, изъятые у потерпевших преступным путем. Но одно дело — лишиться жилья, а другое — лишиться жизни. Сколько людей было загублено ради квадратных метров. Счет жертвам черных риелторов идет на сотни.
Обгоревшие человеческие кости и истлевшие тела — это все, что оставалось от собственников квартир, попавших в руки участников самой кровожадной банды в новейшей истории. Группировка не гнушалась ничем ради получения московских квартир. В зоне особого внимания были одинокие люди, пенсионеры.
Полицейские забрели на старую ферму под Смоленском и были шокированы увиденным. Там находились 12 изможденных пленников. Одна из них, Татьяна Попова, попросила о помощи. Она рассказала, что жила в Москве вместе с мужем в престижном доме на Ленинском проспекте. Оба в прошлом геологи, научные работники. Мошенники обманным путем вывезли супругов на ферму, где в условиях концлагеря удерживали два года.
Муж Татьяны не выдержал издевательств и за несколько недель до появления оперативников умер. Как выяснили сыщики, хозяев квадратных метров в Москве свозили на заброшенную ферму несколько лет. Вдали от цивилизации, где даже сотовая сеть не ловит, вчерашних москвичей превращали в рабов. Их заставляли писать доверенности или дарственные на свои квартиры. Некоторых жертв преступники держали взаперти, кого-то заставляли работать, кого-то спаивали. Программа «ЧП. Расследование» выяснила, есть ли у обманутых граждан шанс вернуть свои квадратные метры.
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