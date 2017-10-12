Немецкие бизнесмены подарили Путину футболку сборной Германии и статуэтку Льва Яшина

Немецкие бизнесмены поздравили Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарили президенту РФ футбольные сувениры.
В частности, в подарок российскому лидеру преподнесли футболку сборной Германии по футболу под номером 9. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле обратил внимание на то, что Путин родился в 1952 году, а всего через два года сборная ФРГ впервые стала чемпионом мира по футболу. Бюхеле выразил надежду на то, что немецкие футболисты также успешно выступят и на ЧМ-2018.
Кроме того, Путину решили подарить небольшую статуэтку лучшего вратаря ХХ века Льва Яшина, которого, как отметил Бюхеле, в Германии тоже очень любят.
Также Бюхеле на встрече Путина с представителями бизнеса выразил надежду на то, что россияне и немцы будут болеть друг за друга на чемпионате мира, а турнир еще теснее свяжет две страны, передает «Интерфакс».
Вольфганг Бюхеле, председатель Восточного комитета германской экономики: «Пусть эти два сувенира принесут и нам, и вам удачу. Тогда наверняка мы и встретимся в рамках большого финала Россия — Германия, и мы с удовольствием приедем на этот финал».
Кроме того, Путину решили подарить небольшую статуэтку лучшего вратаря ХХ века Льва Яшина, которого, как отметил Бюхеле, в Германии тоже очень любят.
Также Бюхеле на встрече Путина с представителями бизнеса выразил надежду на то, что россияне и немцы будут болеть друг за друга на чемпионате мира, а турнир еще теснее свяжет две страны, передает «Интерфакс».
Вольфганг Бюхеле, председатель Восточного комитета германской экономики: «Пусть эти два сувенира принесут и нам, и вам удачу. Тогда наверняка мы и встретимся в рамках большого финала Россия — Германия, и мы с удовольствием приедем на этот финал».
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