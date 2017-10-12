В Москве установят памятник Шекспиру

Памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру установят в Москве до конца 2019 года.
Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы. В тексте распоряжения отмечается, что монумент планируется установить до конца 2019 года рядом с музеем «Старый английский двор».
Финансирование проекта и обеспечение всех расходов, связанных с установкой памятника, возьмет на себя Британский совет в России. За содержанием монумента после установки будет следить администрация Центрального округа Москвы.
Решение об установке памятника было принято в декабре прошлого года. Инициатором установки выступил британский МИД. Стоимость работ оценивалась в 15 млн рублей.
Финансирование проекта и обеспечение всех расходов, связанных с установкой памятника, возьмет на себя Британский совет в России. За содержанием монумента после установки будет следить администрация Центрального округа Москвы.
Решение об установке памятника было принято в декабре прошлого года. Инициатором установки выступил британский МИД. Стоимость работ оценивалась в 15 млн рублей.
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