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    В Москве установят памятник Шекспиру

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    В Москве установят памятник Шекспиру

    В Москве установят памятник Шекспиру

    Памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру установят в Москве до конца 2019 года.

    Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы. В тексте распоряжения отмечается, что монумент планируется установить до конца 2019 года рядом с музеем «Старый английский двор».

    Финансирование проекта и обеспечение всех расходов, связанных с установкой памятника, возьмет на себя Британский совет в России. За содержанием монумента после установки будет следить администрация Центрального округа Москвы.

    Решение об установке памятника было принято в декабре прошлого года. Инициатором установки выступил британский МИД. Стоимость работ оценивалась в 15 млн рублей.


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