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    В Испании осудили фермера, раздавившего животом 79 поросят

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    • Фото: Bel?SSimo / youtube.com
    В Испании осудили фермера, раздавившего животом 79 поросят

    В Испании осудили фермера, раздавившего животом 79 поросят

    В Испании осудили фермера, раздавившего животом 79 поросят
  • Фото: Bel?SSimo / youtube.com

    • Суд признал виновным в жестоком обращении с животными работника фермы в испанской Альмерии, который раздавил животом 79 поросят. Мужчина решил ради шутки прыгнуть на них, как рок-звезда в толпу поклонников. Происходящее снимал на мобильный телефон его коллега.

    Как сообщает газета Metro, в результате жестокого развлечения 19 поросят погибли сразу, а еще 60 получили серьезные травмы и переломы. Их пришлось убить позже.



    Инцидент вызвал бурю негодования в соцсетях и прессе. Несмотря на попытки фермера оправдаться, избежать наказания за жестокое обращение с животными ему не удалось. Судья заявил, что видео говорит само за себя, и приговорил мужчину к 15 месяцам заключения. Кроме того, ему и его коллеге придется заплатить штраф в размере 4,5 тыс. евро (по 60 евро за каждого поросенка).

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