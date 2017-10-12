В Испании осудили фермера, раздавившего животом 79 поросят

Суд признал виновным в жестоком обращении с животными работника фермы в испанской Альмерии, который раздавил животом 79 поросят. Мужчина решил ради шутки прыгнуть на них, как
рок-звезда в толпу поклонников. Происходящее снимал на мобильный телефон его коллега.
Как сообщает газета Metro, в результате жестокого развлечения 19 поросят погибли сразу, а еще 60 получили серьезные травмы и переломы. Их пришлось убить позже.
Инцидент вызвал бурю негодования в соцсетях и прессе. Несмотря на попытки фермера оправдаться, избежать наказания за жестокое обращение с животными ему не удалось. Судья заявил, что видео говорит само за себя, и приговорил мужчину к 15 месяцам заключения. Кроме того, ему и его коллеге придется заплатить штраф в размере 4,5 тыс. евро (по 60 евро за каждого поросенка).
Инцидент вызвал бурю негодования в соцсетях и прессе. Несмотря на попытки фермера оправдаться, избежать наказания за жестокое обращение с животными ему не удалось. Судья заявил, что видео говорит само за себя, и приговорил мужчину к 15 месяцам заключения. Кроме того, ему и его коллеге придется заплатить штраф в размере 4,5 тыс. евро (по 60 евро за каждого поросенка).
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