Сенатор Франц Клинцевич считает, что шум вокруг учений
«Запад-2017» был устроен, чтобы расширить военное присутствие НАТО у российских границ.
Информационная атака на российско-белорусские учения «Запад-2017» была организована именно для того, чтобы разместить в Польше бронетанковую бригаду США. Вашингтон воспользовался поводом увеличить военное присутствие НАТО вблизи российских границ, заявил сенатор Франц Клинцевич.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совфеда по обороне: «С учетом возможностей США и НАТО, они в течение суток в состоянии сосредоточить до 120–150 тыс. человек благодаря европейской военной инфраструктуре. А это ударная группировка у границ России. Вот в чем суть! Если эту операцию рассматривать с точки зрения подготовленной концепции молниеносного глобального удара, мы сегодня констатируем сосредоточение сил и средств у границ Российской Федерации».
Напомним, в четверг Минобороны заявило, что США перебросили в Польшу свою бронетанковую бригаду при том, что одна на территории страны уже есть. Заявлениям о том, что бригада находится там временно, верить не стоит, считает Клинцевич.
По мнению Клинцевича, такой же операцией прикрытия стал шум вокруг ядерной программы Северной Кореи. Сенатор отметил, что американские вооружения размещаются все ближе к восточным границам РФ, сообщает НСН.
Франц Клинцевич: «Все отлично понимают, что КНДР никогда не начнет никакие военные действия, не будет таким образом рисковать. Пхеньян просто провоцируют, хотя никакой угрозы он не представляет. Но на этом фоне Япония уже приняла решение создать полноценные вооруженные силы в нарушение международных договоренностей. Ей это запрещено, она имеет право только на силы самообороны. Теперь туда пойдет американское вооружение. Южная Корея в этом смысле уже „окучена“.»
Клинцевич добавил, что из-за усиления военного присутствия США в Польше и Прибалтике РФ имеет право выйти из акта Россия-НАТО 1997 года, согласно которому альянс не может размещать на постоянной основе вдоль российских границ свои войска.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совфеда по обороне: «С учетом возможностей США и НАТО, они в течение суток в состоянии сосредоточить до 120–150 тыс. человек благодаря европейской военной инфраструктуре. А это ударная группировка у границ России. Вот в чем суть! Если эту операцию рассматривать с точки зрения подготовленной концепции молниеносного глобального удара, мы сегодня констатируем сосредоточение сил и средств у границ Российской Федерации».
Напомним, в четверг Минобороны заявило, что США перебросили в Польшу свою бронетанковую бригаду при том, что одна на территории страны уже есть. Заявлениям о том, что бригада находится там временно, верить не стоит, считает Клинцевич.
По мнению Клинцевича, такой же операцией прикрытия стал шум вокруг ядерной программы Северной Кореи. Сенатор отметил, что американские вооружения размещаются все ближе к восточным границам РФ, сообщает НСН.
Франц Клинцевич: «Все отлично понимают, что КНДР никогда не начнет никакие военные действия, не будет таким образом рисковать. Пхеньян просто провоцируют, хотя никакой угрозы он не представляет. Но на этом фоне Япония уже приняла решение создать полноценные вооруженные силы в нарушение международных договоренностей. Ей это запрещено, она имеет право только на силы самообороны. Теперь туда пойдет американское вооружение. Южная Корея в этом смысле уже „окучена“.»
Клинцевич добавил, что из-за усиления военного присутствия США в Польше и Прибалтике РФ имеет право выйти из акта Россия-НАТО 1997 года, согласно которому альянс не может размещать на постоянной основе вдоль российских границ свои войска.
Комментарии