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    Путин пообещал комфортные условия иностранным бизнесменам

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    Путин пообещал комфортные условия иностранным бизнесменам

    Путин пообещал комфортные условия иностранным бизнесменам

    Владимир Путин рассказал немецким предпринимателям о новых возможностях на российском рынке.

    Глава государства подчеркнул, что российская экономика восстанавливается, и пообещал, что власти создадут комфортные условия для иностранных бизнесменов.

    Владимир Путин, президент РФ: «На фоне восстановления экономического роста в России открываются новые возможности для бизнеса — для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, из Германии в частности. Мы готовы создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно».

    Также на встрече с немецкими бизнесменами президент отметил, что, несмотря на сложности в политической сфере, экономические отношения с Германией «не затухают». Так, в этом году отмечен рост двусторонней торговли сразу на 25%, а инвестиции только в первом квартале этого года составили 312 млн долларов при показателе в 225 млн долларов за весь прошлый год, передает «Интерфакс».

    При этом Путин заметил, что Германия уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией.

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