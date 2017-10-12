В Калининграде сожгли Rolls-Royce крупного бизнесмена: видео

Полицейские ищут человека, который поджог Rolls-Royce стоимостью почти 15 миллионов рублей в Калининграде.

600 Калининград

пожары

Элитный автомобиль принадлежит крупному бизнесмену. На автостоянку, где была припаркована люксовая иномарка, злоумышленник пробрался ночью.



Это видно и на кадрах камеры наблюдения, которая зафиксировала инцидент. Судя по записи, мужчина был не один, а с подельником, который следил, нет ли поблизости очевидцев.



Сейчас ролик внимательно изучают в МВД. По факту поджога уже возбудили уголовное дело.

