Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    В Калининграде сожгли Rolls-Royce крупного бизнесмена: видео. Калининград, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калининграде сожгли Rolls-Royce крупного бизнесмена: видео

    В Калининграде сожгли Rolls-Royce крупного бизнесмена: видео

    комментировать
    В Калининграде сожгли <nobr>Rolls-Royce</nobr> крупного бизнесмена: видео

    В Калининграде сожгли Rolls-Royce крупного бизнесмена: видео

    В Калининграде сожгли <nobr>Rolls-Royce</nobr> крупного бизнесмена: видео

      Полицейские ищут человека, который поджог Rolls-Royce стоимостью почти 15 миллионов рублей в Калининграде.

      Элитный автомобиль принадлежит крупному бизнесмену. На автостоянку, где была припаркована люксовая иномарка, злоумышленник пробрался ночью.

      Это видно и на кадрах камеры наблюдения, которая зафиксировала инцидент. Судя по записи, мужчина был не один, а с подельником, который следил, нет ли поблизости очевидцев.

      Сейчас ролик внимательно изучают в МВД. По факту поджога уже возбудили уголовное дело.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru