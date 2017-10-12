В Калининграде сожгли Rolls-Royce крупного бизнесмена: видео

Полицейские ищут человека, который поджог
Rolls-Royce стоимостью почти 15 миллионов рублей в Калининграде.
Элитный автомобиль принадлежит крупному бизнесмену. На автостоянку, где была припаркована люксовая иномарка, злоумышленник пробрался ночью.
Это видно и на кадрах камеры наблюдения, которая зафиксировала инцидент. Судя по записи, мужчина был не один, а с подельником, который следил, нет ли поблизости очевидцев.
Сейчас ролик внимательно изучают в МВД. По факту поджога уже возбудили уголовное дело.
Это видно и на кадрах камеры наблюдения, которая зафиксировала инцидент. Судя по записи, мужчина был не один, а с подельником, который следил, нет ли поблизости очевидцев.
Сейчас ролик внимательно изучают в МВД. По факту поджога уже возбудили уголовное дело.
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