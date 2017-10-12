Свидетельницу съемок раздетой девочки 10 часов допрашивали в СК

Женщину, снявшую на видео раздетого ребенка, которого она сочла жертвой преступления, могут обвинить в распространении порнографии.

Неожиданный поворот приняла скандальная история о съемках на камеру танцующей полуголой девочки. Женщина увидела, как на Ленинградском шоссе в Москве мужчина высадил из машины маленькую девочку без штанишек и направил на нее камеру. Екатерина Дмитриева решила снять эту ситуацию, чтобы отправить видео в полицию. Но теперь из свидетеля она может перейти в разряд подозреваемой в распространении порнографии.



Екатерина Дмитриева: «Моя цель была снять видео, чтобы были доказательства, чтобы правоохранительные органы увидели, что происходит что-то странное».



Отцом девочки оказался известный режиссер Артур Зариковский. По его словам, он остановил машину и высадил дочку, потому что та захотела в туалет. Камеру же он просто держал в руках, так как недавно забрал ее из ремонта. Зариковский утверждает, что ничего не снимал в тот момент.



Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту появления видео в Сети и СМИ. Вопросы, безусловно, остаются к Зариковскому, но теперь на встречи с сыщиками придется ходить и Дмитриевой. Накануне ее привели в СК и почти 10 часов задавали вопросы. Пока ей никто не предъявлял обвинений, но ее адвокат не исключает и такого поворота.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.