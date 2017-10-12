В Испании разбился возвращавшийся с военного парада истребитель

Военный парад, проходивший в Испании по случаю государственного праздника, завершился крушением самолета.
По информации газеты El Mundo, инцидент произошел в провинции Альбасете, что на юго востоке страны. Истребитель Eurofighter, участвовавший в военном смотре по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос. О судьбе экипажа пока ничего не известно. Подробности падения воздушного судна не сообщаются.
Военный парад состоялся в Мадриде, принимал его король Филипп VI, который также является главнокомандующим испанской армии. Монарх в сопровождении своей супруги Летисии, наследницы испанского престола, принцессы Астурийской Леонор и инфанты Софии впервые с 3 октября появился на публике. Тогда он в связи с каталонским кризисом призвал к восстановлению конституционного порядка.
С трибун за военным смотром наблюдали члены испанского правительства, лидеры партий и руководители многие автономных сообществ. Лозунг «Горды быть испанцами» Минобороны королевства сделало главным для торжество в этом году. Празднование началось в 11:00 по местному времени (12:00 по Москве) на площади Куско. В параде приняли участие порядка 3,9 тысяч военнослужащих разных родов войск, 84 транспортных средства и 78 единиц воздушной техники.
Государственный праздник Испании является выходным днем на территории всей страны, однако мэрии сотни каталонских населенных пунктов решили сегодня работать. Многие городские советы жителей не принимают, но сотрудники по желанию могут выйти на работу. Так местные власти выражают протест против действий стражей порядка 1 октября, когда проходил референдум о независимости Каталонии, который Мадрид считает незаконным.
Испанские правоохранительные органы пытались помешать голосованию, изымались избирательные урны и бюллетени, закрывались участки. На улицах случались стычки жителей со стражами порядка.
Военный парад состоялся в Мадриде, принимал его король Филипп VI, который также является главнокомандующим испанской армии. Монарх в сопровождении своей супруги Летисии, наследницы испанского престола, принцессы Астурийской Леонор и инфанты Софии впервые с 3 октября появился на публике. Тогда он в связи с каталонским кризисом призвал к восстановлению конституционного порядка.
С трибун за военным смотром наблюдали члены испанского правительства, лидеры партий и руководители многие автономных сообществ. Лозунг «Горды быть испанцами» Минобороны королевства сделало главным для торжество в этом году. Празднование началось в 11:00 по местному времени (12:00 по Москве) на площади Куско. В параде приняли участие порядка 3,9 тысяч военнослужащих разных родов войск, 84 транспортных средства и 78 единиц воздушной техники.
Государственный праздник Испании является выходным днем на территории всей страны, однако мэрии сотни каталонских населенных пунктов решили сегодня работать. Многие городские советы жителей не принимают, но сотрудники по желанию могут выйти на работу. Так местные власти выражают протест против действий стражей порядка 1 октября, когда проходил референдум о независимости Каталонии, который Мадрид считает незаконным.
Испанские правоохранительные органы пытались помешать голосованию, изымались избирательные урны и бюллетени, закрывались участки. На улицах случались стычки жителей со стражами порядка.
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