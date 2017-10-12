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    Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина
    Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»

    Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»

    Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина

    • Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил псковского экс-губернатора Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».

    Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии».

    Как сообщает «Интерфакс», глава правительства отметил, что решение не является сюрпризом: он уже обсуждал эту возможность с Турчаком на минувшей неделе.

    «Сейчас это стало юридически возможным», — подытожил Медведев.

    Экс-губернатор поблагодарил премьера за оказанное доверие и пообещал активно включиться в работу.

    Андрей Турчак, и. о. секретаря генсовета «Единой России»: «У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов».

    Ранее сегодня Владимир Путин освободил Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.


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