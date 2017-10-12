Медведев назначил Турчака и. о. секретаря генсовета «Единой России»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил псковского экс-губернатора Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии».
Как сообщает «Интерфакс», глава правительства отметил, что решение не является сюрпризом: он уже обсуждал эту возможность с Турчаком на минувшей неделе.
«Сейчас это стало юридически возможным», — подытожил Медведев.
Экс-губернатор поблагодарил премьера за оказанное доверие и пообещал активно включиться в работу.
Андрей Турчак, и. о. секретаря генсовета «Единой России»: «У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов».
Ранее сегодня Владимир Путин освободил Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.
Как сообщает «Интерфакс», глава правительства отметил, что решение не является сюрпризом: он уже обсуждал эту возможность с Турчаком на минувшей неделе.
«Сейчас это стало юридически возможным», — подытожил Медведев.
Экс-губернатор поблагодарил премьера за оказанное доверие и пообещал активно включиться в работу.
Андрей Турчак, и. о. секретаря генсовета «Единой России»: «У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов».
Ранее сегодня Владимир Путин освободил Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.
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