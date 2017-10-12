Начальнику правового управления Роскомнадзора предъявили обвинение

Руководителю правового управления Роскомнадзора Борису Едидину предъявили обвинение в мошенничестве.
Как рассказал ТАСС адвокат Едидина, обвинение предъявлено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Адвокат: «Вчера моему доверителю Едидину следствие предъявило дежурное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».
Защитник добавил, что сам Едидин вину не признает.
Напомним, накануне стало известно, что высокопоставленные сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет заключения.
Под домашний арест также отправлены пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков. Детали дела не разглашаются. Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался.
Адвокат: «Вчера моему доверителю Едидину следствие предъявило дежурное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».
Защитник добавил, что сам Едидин вину не признает.
Напомним, накануне стало известно, что высокопоставленные сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет заключения.
Под домашний арест также отправлены пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков. Детали дела не разглашаются. Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался.
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