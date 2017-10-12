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    Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь Немцова

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    Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь Немцова

    Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь Немцова

    Мэр Киева Виталий Кличко предложил назвать один из скверов города в честь убитого российского политика Бориса Немцова.

    Киевский градоначальник рассказал, что уже обсудил проект по переименованию с дочерью оппозиционера Жанной и провел необходимую подготовительную работу. Теперь осталось только дождаться одобрения Киевсовета, передает РИА Новости.

    Виталий Кличко, мэр Киева: «Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам».

    Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.

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