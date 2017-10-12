Песков осудил «враждебные действия» США с российскими флагами

Пресс-секретарь президента осудил решение американских властей снять российские флаги с дипсобственности РФ.
По словам Дмитрия Пескова, в Москве считают, что подобные действия Вашингтона направлены на подрыв российско-американских отношений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений».
Напомним, накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. При этом в Госдепе заявили, что сделали это «при демонстрации должного уважения». Сейчас флаги хранятся внутри зданий.
В МИД РФ заявили, что Москва готовит ответ на эти действия американских властей, а также подчеркнули, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России. Кроме того, совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации депутатов в США на неопределенный срок.
Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты в начале сентября. Кроме того, власти США потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генконсула в этом городе.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений».
Напомним, накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. При этом в Госдепе заявили, что сделали это «при демонстрации должного уважения». Сейчас флаги хранятся внутри зданий.
В МИД РФ заявили, что Москва готовит ответ на эти действия американских властей, а также подчеркнули, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России. Кроме того, совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации депутатов в США на неопределенный срок.
Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты в начале сентября. Кроме того, власти США потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генконсула в этом городе.
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