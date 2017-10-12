Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Песков осудил «враждебные действия» США с российскими флагами

    4 комментария

    Песков осудил «враждебные действия» США с российскими флагами

    Песков осудил «враждебные действия» США с российскими флагами

    Пресс-секретарь президента осудил решение американских властей снять российские флаги с дипсобственности РФ.

    По словам Дмитрия Пескова, в Москве считают, что подобные действия Вашингтона направлены на подрыв российско-американских отношений.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений».

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Напомним, накануне с консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. При этом в Госдепе заявили, что сделали это «при демонстрации должного уважения». Сейчас флаги хранятся внутри зданий.

    В МИД РФ заявили, что Москва готовит ответ на эти действия американских властей, а также подчеркнули, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России. Кроме того, совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации депутатов в США на неопределенный срок.

    смотретьВ США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов
    В США рассказали о судьбе снятых с дипломатических объектов российских флагов
    Торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке были закрыты в начале сентября. Кроме того, власти США потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генконсула в этом городе.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru