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    В Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами

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    • Фото: Сергей Пономарёв / vk.com
    В Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами

    В Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами

    В Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами
  • Фото: Сергей Пономарёв / vk.com

    • В Закарпатской области перевернулся автобус, в котором находилась молодежная сборная Украины по самбо. Спортсмены направлялись на юниорское первенство мира в Сербию.

    Авария случилась вечером 11 октября в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области. По данным ТАСС, автобус занесло на повороте, после чего он перевернулся на бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса.

    Как рассказал президент Федерации самбо Украины Вадим Рогач, в салоне находились 42 человека — самбисты и тренеры. Пострадали две девочки-спортсменки — Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко, они госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга.

    Вадим Рогач, президент Федерации самбо Украины: «Все живы. Две девочки сейчас в больнице, подозрение на сотрясение мозга, остальные получили небольшие травмы».

    Рогач добавил, что после аварии сборная продолжила путь на другом автобусе. К вечеру команда планирует прибыть в Сербию.

    Юниорское первенство мира по Самбо пройдет в Сербии с 12 по 16 октября.

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