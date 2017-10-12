В Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами

В Закарпатской области перевернулся автобус, в котором находилась молодежная сборная Украины по самбо. Спортсмены направлялись на юниорское первенство мира в Сербию.
Авария случилась вечером 11 октября в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области. По данным ТАСС, автобус занесло на повороте, после чего он перевернулся на бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса.
Как рассказал президент Федерации самбо Украины Вадим Рогач, в салоне находились 42 человека — самбисты и тренеры. Пострадали две девочки-спортсменки — Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко, они госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга.
Вадим Рогач, президент Федерации самбо Украины: «Все живы. Две девочки сейчас в больнице, подозрение на сотрясение мозга, остальные получили небольшие травмы».
Рогач добавил, что после аварии сборная продолжила путь на другом автобусе. К вечеру команда планирует прибыть в Сербию.
Юниорское первенство мира по Самбо пройдет в Сербии с 12 по 16 октября.
Как рассказал президент Федерации самбо Украины Вадим Рогач, в салоне находились 42 человека — самбисты и тренеры. Пострадали две девочки-спортсменки — Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко, они госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга.
Вадим Рогач, президент Федерации самбо Украины: «Все живы. Две девочки сейчас в больнице, подозрение на сотрясение мозга, остальные получили небольшие травмы».
Рогач добавил, что после аварии сборная продолжила путь на другом автобусе. К вечеру команда планирует прибыть в Сербию.
Юниорское первенство мира по Самбо пройдет в Сербии с 12 по 16 октября.
Комментарии