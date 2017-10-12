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    «Получил большое удовольствие»: Улюкаеву понравилось показанное в суде видео

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    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    «Получил большое удовольствие»: Улюкаеву понравилось показанное в суде видео

    «Получил большое удовольствие»: Улюкаеву понравилось показанное в суде видео

    «Получил большое удовольствие»: Улюкаеву понравилось показанное в суде видео
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Бывший министр экономического развития оценил видео- и аудиозаписи, продемонстрированные в Замоскворецком суде Москвы.

    Алексей Улюкаев подчеркнул, что с удовольствием посмотрел видеозаписи.

    Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития РФ: «Получил большое удовольствие (от увиденного)».

    При этом, как отмечает «Интерфакс», во время демонстрации записей экс-глава МЭР почти не смотрел на экран и был весьма сосредоточен. А ближе к концу заседания он принялся зевать и смотреть на часы.

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Напомним, во время сегодняшнего заседания суда сторона обвинения показала запись, на которой запечатлен момент передачи взятки экс-министру. На записи видно, что сумка какое-то время лежала под елкой рядом с гаражом «Роснефти». А позднее Улюкаев и Сечин подошли к сумке, после чего глава компании извинился за то, что «затянули выполнение поручения», а Улюкаев взял сумку.

    Между тем сегодня адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе заявил, что его клиент, забирая сумку с 2 млн долларов у Игоря Сечина, был уверен, что там находится вино. По словам Квеидзе, глава «Роснефти» обещал угостить Улюкаева «таким вином, какое он в жизни не пробовал», сообщает ТАСС.

    смотретьУлюкаев объявил об исторической ценности его уголовного дела
    Улюкаев объявил об исторической ценности его уголовного дела
    Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.

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