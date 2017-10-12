«Получил большое удовольствие»: Улюкаеву понравилось показанное в суде видео

Бывший министр экономического развития оценил видео- и аудиозаписи, продемонстрированные в Замоскворецком суде Москвы.
Алексей Улюкаев подчеркнул, что с удовольствием посмотрел видеозаписи.
Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития РФ: «Получил большое удовольствие (от увиденного)».
При этом, как отмечает «Интерфакс», во время демонстрации записей экс-глава МЭР почти не смотрел на экран и был весьма сосредоточен. А ближе к концу заседания он принялся зевать и смотреть на часы.
Напомним, во время сегодняшнего заседания суда сторона обвинения показала запись, на которой запечатлен момент передачи взятки экс-министру. На записи видно, что сумка какое-то время лежала под елкой рядом с гаражом «Роснефти». А позднее Улюкаев и Сечин подошли к сумке, после чего глава компании извинился за то, что «затянули выполнение поручения», а Улюкаев взял сумку.
Между тем сегодня адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе заявил, что его клиент, забирая сумку с 2 млн долларов у Игоря Сечина, был уверен, что там находится вино. По словам Квеидзе, глава «Роснефти» обещал угостить Улюкаева «таким вином, какое он в жизни не пробовал», сообщает ТАСС.
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.
Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития РФ: «Получил большое удовольствие (от увиденного)».
При этом, как отмечает «Интерфакс», во время демонстрации записей экс-глава МЭР почти не смотрел на экран и был весьма сосредоточен. А ближе к концу заседания он принялся зевать и смотреть на часы.
Напомним, во время сегодняшнего заседания суда сторона обвинения показала запись, на которой запечатлен момент передачи взятки экс-министру. На записи видно, что сумка какое-то время лежала под елкой рядом с гаражом «Роснефти». А позднее Улюкаев и Сечин подошли к сумке, после чего глава компании извинился за то, что «затянули выполнение поручения», а Улюкаев взял сумку.
Между тем сегодня адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе заявил, что его клиент, забирая сумку с 2 млн долларов у Игоря Сечина, был уверен, что там находится вино. По словам Квеидзе, глава «Роснефти» обещал угостить Улюкаева «таким вином, какое он в жизни не пробовал», сообщает ТАСС.
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.
Комментарии