Глава Гознака рассказал об изменении внешнего вида 5-тысячной купюры

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что внешний вид российских купюр пришла пора менять.
Трачук подчеркнул, что концепция российских купюр не меняется уже 20 лет, и за это время взгляды на дизайн и защиту банкнот серьезно изменились.
Аркадий Трачук, глава Гознака: «Мне кажется, в некоторых случаях уже настал момент и менять внешний вид. Концепция внешнего вида неизменна с 1995 года — уже больше 20 лет. За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились».
В пример глава Гознака привел 5-тысячную банкноту, которая была введена в обращение в 2011 году. По словам Трачука, вопрос о ее модификации может встать в 2018 году.
Также глава Гознака подчеркнул, что существующая цветовая гамма банкнот не такая широкая, а для поддержания всей палитры банкнот будут использованы разнообразные цвета, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Центробанк и Гознак представили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изобразили Севастополь и Владивосток. В обращение новые купюры выпустят в октябре.
Аркадий Трачук, глава Гознака: «Мне кажется, в некоторых случаях уже настал момент и менять внешний вид. Концепция внешнего вида неизменна с 1995 года — уже больше 20 лет. За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились».
В пример глава Гознака привел 5-тысячную банкноту, которая была введена в обращение в 2011 году. По словам Трачука, вопрос о ее модификации может встать в 2018 году.
Также глава Гознака подчеркнул, что существующая цветовая гамма банкнот не такая широкая, а для поддержания всей палитры банкнот будут использованы разнообразные цвета, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Центробанк и Гознак представили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изобразили Севастополь и Владивосток. В обращение новые купюры выпустят в октябре.
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