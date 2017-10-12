В Сургуте чиновников заставят ездить на такси для экономии бюджета

Сургутским чиновникам в ближайшее время придется отказаться от служебного транспорта и пересесть на такси. Таким образом городская администрация намеревается сэкономить 40 миллионов бюджетных рублей в год.
Как рассказал мэр города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте, в данном случае речь идет не только о сокращении расходов, но и о развитии востребованной у горожан услуги такси.
Вадим Шувалов, мэр Сургута: «В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40% ответили тогда, что минимум раз в неделю ездят на такси. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это. Но в первую очередь, это позволит экономить городской бюджет».
В администрации города добавили, что освободившийся автопарк планируется распродать, а водителей трудоустроить на другие места. Минимум служебных автомобилей, конечно, останется, но использоваться они будут исключительно для представительских нужд, в частности для работы с иногородними делегациями.
Таксомоторные компании, которые будут возить сургутских чиновников, выберут по результатам конкурса, передает РИА Новости
Вадим Шувалов, мэр Сургута: «В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40% ответили тогда, что минимум раз в неделю ездят на такси. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это. Но в первую очередь, это позволит экономить городской бюджет».
В администрации города добавили, что освободившийся автопарк планируется распродать, а водителей трудоустроить на другие места. Минимум служебных автомобилей, конечно, останется, но использоваться они будут исключительно для представительских нужд, в частности для работы с иногородними делегациями.
Таксомоторные компании, которые будут возить сургутских чиновников, выберут по результатам конкурса, передает РИА Новости
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