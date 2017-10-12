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    Челябинец выставил на продажу бронированную боевую машину разведчиков

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    • Фото: avito.ru
    Челябинец выставил на продажу бронированную боевую машину разведчиков

    Челябинец выставил на продажу бронированную боевую машину разведчиков

    Челябинец выставил на продажу бронированную боевую машину разведчиков
  • Фото: avito.ru

    • В море объявлений о продаже подержанных транспортных средств нашлось одно необычное. Житель Челябинска за 750 тысяч предлагает купить бронированную разведывательно-дозорной машину. Хозяин уверяет, что она относительно проста в управлении и способна передвигаться по любым дорогам.

    Речь идет о БРДМ-2 1979 года выпуска, которую военные из-за аббревиатуры называли «Бардаком». Сообщается, что она на отличном ходу, все боевое оборудование давно снято, салон-трансформер, есть камера заднего вида. Машина способна разгоняться до 90 километров в час и ездить как по размытым местностям, так и по воде. В объявлении указано, что транспорт оснащен автономным обогревателем и электронным зажиганием.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», двигатель полностью разобрали и собрали, на новых прокладках, специально изготовленных на заводе ГАЗ, при доплате в 200 тысяч можно установить вместо родного движок и коробку-автомат от Toyota Land Cruiser 100.

    Боевая машина может пригодиться любителям охоты и рыбалки, для управления необходимы водительские права категории С (по новым стандартам — АIII). «Я уже наигрался в детство, поэтому продаю», — признается продавец по имени Виталий. По его словам, машина состоит на учете в Гостехнадзоре, есть страховка, номера и паспорт самоходной машины.

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