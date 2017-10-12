Группа «Рондо» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

В эту субботу у зрителей НТВ вновь появится возможность побывать на «Квартирнике», где будет звучать только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису заглянет группа «Рондо».
Александр Иванов и группа «Рондо» давно стала легендой рока. Известные рокеры в атмосфере камерного концерта — настоящий подарок для музыкальных гурманов. Музыканты представят свои лучшие композиции, полюбившиеся множеству поклонников, специально для гостей «Квартирника» и телезрителей НТВ.
Александр поведал множество историй о той эпохе, когда творчество группы только начиналось. Ведущему проекта Евгению Маргулису и гостю было, что вспомнить — например, Александр рассказал, как он решил стать музыкантом и с чего начиналась его карьера.
Кроме того, музыкант пришел на «Квартирник» в старом рокерском костюме, чем создал удивительную атмосферу. И конечно же, группа исполнила множество композиций, благодаря которым она получила известность.
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
«Квартирник НТВ у Маргулиса» — в субботу, 14 октября, в 23:50.
Александр поведал множество историй о той эпохе, когда творчество группы только начиналось. Ведущему проекта Евгению Маргулису и гостю было, что вспомнить — например, Александр рассказал, как он решил стать музыкантом и с чего начиналась его карьера.
Кроме того, музыкант пришел на «Квартирник» в старом рокерском костюме, чем создал удивительную атмосферу. И конечно же, группа исполнила множество композиций, благодаря которым она получила известность.
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
«Квартирник НТВ у Маргулиса» — в субботу, 14 октября, в 23:50.
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