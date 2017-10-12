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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура

    Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест

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    • Фото: Вадим Ампелонский / facebook.com
    <nobr>Пресс-секретарь</nobr> Роскомнадзора отправлен под домашний арест

    Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест

    <nobr>Пресс-секретарь</nobr> Роскомнадзора отправлен под домашний арест
  • Фото: Вадим Ампелонский / facebook.com

    • Подозреваемому в мошенничестве пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому избрали меру пресечения.

    Ампелонский отправлен под домашний арест до 7 ноября.

    Такая же мера пресечения избрана для главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина.

    Как сообщает РИА Новости, защита Ампелонского уже обжаловала решение о домашнем аресте.

    смотретьПресс-секретаря Роскомнадзора заподозрили в мошенничестве
    Пресс-секретаря Роскомнадзора заподозрили в мошенничестве
    Напомним, накануне стало известно, что высокопоставленные сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет заключения.

    Детали дела не разглашаются. Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался.

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