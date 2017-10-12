Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест

Подозреваемому в мошенничестве
пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому избрали меру пресечения.
Ампелонский отправлен под домашний арест до 7 ноября.
Такая же мера пресечения избрана для главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина.
Как сообщает РИА Новости, защита Ампелонского уже обжаловала решение о домашнем аресте.
Напомним, накануне стало известно, что высокопоставленные сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет заключения.
Детали дела не разглашаются. Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался.
Такая же мера пресечения избрана для главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина.
Как сообщает РИА Новости, защита Ампелонского уже обжаловала решение о домашнем аресте.
Напомним, накануне стало известно, что высокопоставленные сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет заключения.
Детали дела не разглашаются. Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался.
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