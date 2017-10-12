Украинским пограничникам предъявили обвинение в нарушении российской границы

Двое украинских пограничников, которые были задержаны сотрудниками ФСБ, стали фигурантами уголовного дело.
Сотрудникам Сумского пограничного отряда предъявлено обвинение по статье «Незаконное пересечение границы РФ».
Как отметили в ФСБ, украинские пограничники были задержаны 3 октября в Брянской области, передает ТАСС. Детали операции не уточняются.
Между тем ранее СМИ сообщали, что на территории РФ были задержаны руководитель отдела пограничной службы «Зноб-Новгородское» Сумского погранотряда и его заместитель. При этом отмечалось, что украинские офицеры несколько раз пересекали российскую границу за последний месяц. Задержали их якобы в местной бане.
Как отметили в ФСБ, украинские пограничники были задержаны 3 октября в Брянской области, передает ТАСС. Детали операции не уточняются.
Между тем ранее СМИ сообщали, что на территории РФ были задержаны руководитель отдела пограничной службы «Зноб-Новгородское» Сумского погранотряда и его заместитель. При этом отмечалось, что украинские офицеры несколько раз пересекали российскую границу за последний месяц. Задержали их якобы в местной бане.
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