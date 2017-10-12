Житель Ульяновска захватил заложницу в строящемся храме

Правоохранители задержали жителя Ульяновска, который незаконно удерживал женщину.
В дежурную часть управления Росгвардии поступило сообщение о том, что женщину удерживают в помещении строящегося храма. На место были незамедлительно направлены сотрудники Росгвардии и полиции, которые оцепили территорию и заблокировали доступ к зданию.
Во время переговоров правоохранители убедили злоумышленника отпустить заложницу, после чего мужчина был задержан.
Оказалось, что женщину удерживал 25-летний житель Ульяновска, который ранее был судим и состоит на учете в психдиспансере. Стражи порядка проверили сумку задержанного — в ней лежали две пластиковые бутылки, перемотанные скотчем, и радиодетали. Взрывчатых веществ обнаружено не было, передает ТАСС.
Во время переговоров правоохранители убедили злоумышленника отпустить заложницу, после чего мужчина был задержан.
Оказалось, что женщину удерживал 25-летний житель Ульяновска, который ранее был судим и состоит на учете в психдиспансере. Стражи порядка проверили сумку задержанного — в ней лежали две пластиковые бутылки, перемотанные скотчем, и радиодетали. Взрывчатых веществ обнаружено не было, передает ТАСС.
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